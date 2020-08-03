Тюмень возобновляет международное авиасообщение с Турцией

Первые чартеры начнут летать в в турецкую Анталию из Тюмени 10 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 10 августа авиакомпании Azur Air и NordWind начнут выполнять чартерные перелеты из тюменского аэропорта Рощино в Турцию (Анталия). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Рощино. При этом там уточнили, что пока рейсы будут выполняться с пересадкой.

«С 10 августа авиакомпания Azur Air и NordWind приступают к выполнению чартерных рейсов из Тюмени в Турцию (Анталия) с промежуточной подсадкой в Ростове-на-Дону и Москве (Шереметьево) соответственно», — указано в сообщении пресс-службы Рощино.

Россия временно приостанавливала международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Ранее агентство писало о том, с какими странами оно будет восстановлено в первую очередь.