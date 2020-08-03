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31 июля 2020

Тюмень возобновляет международное авиасообщение с Турцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые чартеры начнут летать в в турецкую Анталию из Тюмени 10 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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С 10 августа авиакомпании Azur Air и NordWind начнут выполнять чартерные перелеты из тюменского аэропорта Рощино в Турцию (Анталия). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Рощино. При этом там уточнили, что пока рейсы будут выполняться с пересадкой.

«С 10 августа авиакомпания Azur Air и NordWind приступают к выполнению чартерных рейсов из Тюмени в Турцию (Анталия) с промежуточной подсадкой в Ростове-на-Дону и Москве (Шереметьево) соответственно», — указано в сообщении пресс-службы Рощино.

Россия временно приостанавливала международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Ранее агентство писало о том, с какими странами оно будет восстановлено в первую очередь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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