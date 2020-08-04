Воры в законе устраивают драки в Европе. Несколько членов клана Ониани-Джангвеладзе были замечены в потасовках.
«Первая драка произошла в Неаполе, где повздорили 45-летний Леван Дадешкелиани, известный как вор в законе Леван Сван, и 44-летний Акакий Ландия, он же Како», — пишет lenta.ru со ссылкой на «Прайм Крайм». По данным издания, Ландия уступал своему сопернику в габаритах и проиграл бой.
Второй инцидент произошел между 60-летним сподвижником Надыра Салифова Отаром Тоточия и 33-летним Русланом Гегечкори в Анталье. Драка произошла из-за вмешательства Гегечкори в телефонную беседу Отара. Гегечкори якобы шутил над неумением соратника Гули формулировать мысли в разговоре, а позднее оскорбил его. За это Гегечкори получил от Тоточии пощечину, после чего завязалась драка.
Ранее видеохостинг YouTube получил жалобу на видео, на кадры которого попали воры в законе. Криминальные авторитеты Али Мусейб оглы Гейдаров и Бадри Когуашвили находились в московском ресторане на дне рождении дочери Когуашвили. По мнению лица, направившего жалобу, видео нарушает право авторитетов на конфиденциальность.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.