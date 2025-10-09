В России хотят запретить карманных уродцев с человеческими зубами

В России предложили ограничить продажу популярных игрушек-монстров с человеческими зубами, известных как Фагглеры. С такой инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
«Уверен, что подобные игрушки, с их уродливостью и неестественностью, не способствуют утверждению социального мира и межнационального согласия, а, напротив, сеют в неокрепших душах смуту и искажают представления о добре и зле», — заявил депутат. В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что необычные куклы с искусственными человеческими зубами могут негативно влиять на детскую психику и подрывать традиционные ценности.
По словам Иванова, массовое распространение Фагглеров не случайно: за этим стоит спланированная маркетинговая кампания, основанная на концепции «милого уродства» (Ugly Cute). Он подчеркнул, что формирование общественного сознания должно строиться на исторических традициях, православной культуре и нравственности.
Иванов обратил внимание на то, что стирание границ между нормальным и пугающим может стать причиной возникновения у детей тревожности и нарушений эмоционального восприятия. Он считает необходимым поручить экспертам — психологам и педагогам — провести всестороннее исследование влияния подобных игрушек на развитие ребенка. По мнению депутата, романтизация уродства и навязывание чуждых эстетических стандартов угрожают культурным и нравственным ориентирам подрастающего поколения.
Движение «Россия Православная», как сообщил Иванов, более 25 лет работает над духовно-нравственным возрождением общества. Вопрос защиты детей от разрушительных тенденций, по мнению общественников, требует не только экспертного обсуждения, но и законодательных мер.
В последние годы в России наблюдается рост интереса к коллекционным и необычным игрушкам: ранее в Перми популярностью пользовались Лабубу, а сейчас на смену им пришли Вакуку и Фагглеры, которые быстро расходятся в магазинах, несмотря на высокие цены. Психологи отмечают, что влияние таких игрушек на детей неоднозначно, а решение о покупке всегда принимают родители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.