Инцидент произошел в ТЦ «Дирижабль» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на покупателей магазина «Галамарт» рухнула витрина. Инцидент произошел в торговом центре «Дирижабль».

В магазине торговой сети упали стеллажи, на которых стояли товары для наступающего учебного года. «Ситуация находится под нашим строгим контролем. Как мы знаем, при инциденте никто не пострадал», — приводит комментарий пресс-службы «Галамарта» группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Витрины могли не выдержать веса школьных принадлежностей, так как их было очень много, предположили в пресс-службе. Там отметили, что случай является единичным, после него во всех точках сети будет проведена проверка. Магазин, в котором произошел инцидент, сразу же был закрыт для посетителей.

Фото: «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте»

Фото: «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

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