На «Ночи музыки» в Екатеринбурге сорвался хедлайнер: в чем причина

Израильская фанк-группа Funknstein, которая должна была стать хедлайнером сцены «Мотив STAGE» на фестивале «Ночь музыки», не смогла прилететь в Екатеринбург. Виной всему стало закрытие воздушного пространства в Израиле на фоне конфликта с Ираном.
«По причине логистических трудностей группа Funknstein не сможет выступить на фестивале Ural Music Night 2025», — сообщили организаторы в соцсетях. На Урал должно было прилететь восемь музыкантов. Коллектив играет на международных фестивалях, а их музыка звучит в таких популярных российских шоу, как Comedy Club и «Открытый микрофон». Вместо гостей из Израиля на фестивале выступит местная группа Funky Bizness Gang.
«Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
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