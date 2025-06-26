26 июня 2025

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге сорвался хедлайнер: в чем причина

Израильская группа Funknstein отменила выступление на «Ночи музыки»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа Funknstein планировала выступить в Историческом сквере
Группа Funknstein планировала выступить в Историческом сквере Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Израильская фанк-группа Funknstein, которая должна была стать хедлайнером сцены «Мотив STAGE» на фестивале «Ночь музыки», не смогла прилететь в Екатеринбург. Виной всему стало закрытие воздушного пространства в Израиле на фоне конфликта с Ираном.

«По причине логистических трудностей группа Funknstein не сможет выступить на фестивале Ural Music Night 2025», — сообщили организаторы в соцсетях. На Урал должно было прилететь восемь музыкантов. Коллектив играет на международных фестивалях, а их музыка звучит в таких популярных российских шоу, как Comedy Club и «Открытый микрофон». Вместо гостей из Израиля на фестивале выступит местная группа Funky Bizness Gang.

«Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская фанк-группа Funknstein, которая должна была стать хедлайнером сцены «Мотив STAGE» на фестивале «Ночь музыки», не смогла прилететь в Екатеринбург. Виной всему стало закрытие воздушного пространства в Израиле на фоне конфликта с Ираном. «По причине логистических трудностей группа Funknstein не сможет выступить на фестивале Ural Music Night 2025», — сообщили организаторы в соцсетях. На Урал должно было прилететь восемь музыкантов. Коллектив играет на международных фестивалях, а их музыка звучит в таких популярных российских шоу, как Comedy Club и «Открытый микрофон». Вместо гостей из Израиля на фестивале выступит местная группа Funky Bizness Gang. «Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...