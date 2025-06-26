На «Ночи музыки» в Екатеринбурге сорвался хедлайнер: в чем причина

Израильская группа Funknstein отменила выступление на «Ночи музыки»

27 июня 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

Группа Funknstein планировала выступить в Историческом сквере Фото: предоставлено пресс-службой «Ночи музыки» (автор Muperphoto) новость из сюжета Ural Music Night Израильская фанк-группа Funknstein, которая должна была стать хедлайнером сцены «Мотив STAGE» на фестивале «Ночь музыки», не смогла прилететь в Екатеринбург. Виной всему стало закрытие воздушного пространства в Израиле на фоне конфликта с Ираном. «По причине логистических трудностей группа Funknstein не сможет выступить на фестивале Ural Music Night 2025», — сообщили организаторы в соцсетях. На Урал должно было прилететь восемь музыкантов. Коллектив играет на международных фестивалях, а их музыка звучит в таких популярных российских шоу, как Comedy Club и «Открытый микрофон». Вместо гостей из Израиля на фестивале выступит местная группа Funky Bizness Gang. «Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская фанк-группа Funknstein, которая должна была стать хедлайнером сцены «Мотив STAGE» на фестивале «Ночь музыки», не смогла прилететь в Екатеринбург. Виной всему стало закрытие воздушного пространства в Израиле на фоне конфликта с Ираном. «По причине логистических трудностей группа Funknstein не сможет выступить на фестивале Ural Music Night 2025», — сообщили организаторы в соцсетях. На Урал должно было прилететь восемь музыкантов. Коллектив играет на международных фестивалях, а их музыка звучит в таких популярных российских шоу, как Comedy Club и «Открытый микрофон». Вместо гостей из Израиля на фестивале выступит местная группа Funky Bizness Gang. «Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.