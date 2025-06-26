26 июня 2025

Паслер и федеральный министр поздравили молодоженов на ярмарке вакансий. Фото, видео

Паслер и Котяков поздравили молодоженов на ярмарке вакансий в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Паслер и Котяков спросили у пары, сколько детей молодые планируют
Паслер и Котяков спросили у пары, сколько детей молодые планируют Фото:

В Екатеринбурге на Всероссийской ярмарке трудоустройства врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр труда РФ Антон Котяков поздравили молодых супругов, передает корреспондент URA.RU. Глеб и Анастасия Хихловы зарегистрировали брак в ЗАГСе в этот же день и получили подарок от политиков.

«Сколько детей планируете?» — поинтересовался Паслер у молодоженов. Супруги ответили, что трех. Министр и губернатор подарили им праздничный поднос.

Глеб и Анастасия познакомились год назад на той же ярмарке — были ведущими. «После этого мы с ней начали общаться. Потом совместно решили уехать в Питер на месяц, потом начали по Уралу путешествовать. И вот решили провести свадьбу», — поделился с URA.RU Глеб. Сейчас он работает СММ-менеджером на мебельной фабрике.

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В Екатеринбурге на Всероссийской ярмарке трудоустройства врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр труда РФ Антон Котяков поздравили молодых супругов, передает корреспондент URA.RU. Глеб и Анастасия Хихловы зарегистрировали брак в ЗАГСе в этот же день и получили подарок от политиков. «Сколько детей планируете?» — поинтересовался Паслер у молодоженов. Супруги ответили, что трех. Министр и губернатор подарили им праздничный поднос. Глеб и Анастасия познакомились год назад на той же ярмарке — были ведущими. «После этого мы с ней начали общаться. Потом совместно решили уехать в Питер на месяц, потом начали по Уралу путешествовать. И вот решили провести свадьбу», — поделился с URA.RU Глеб. Сейчас он работает СММ-менеджером на мебельной фабрике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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