В Екатеринбурге на Всероссийской ярмарке трудоустройства врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр труда РФ Антон Котяков поздравили молодых супругов, передает корреспондент URA.RU. Глеб и Анастасия Хихловы зарегистрировали брак в ЗАГСе в этот же день и получили подарок от политиков.
«Сколько детей планируете?» — поинтересовался Паслер у молодоженов. Супруги ответили, что трех. Министр и губернатор подарили им праздничный поднос.
Глеб и Анастасия познакомились год назад на той же ярмарке — были ведущими. «После этого мы с ней начали общаться. Потом совместно решили уехать в Питер на месяц, потом начали по Уралу путешествовать. И вот решили провести свадьбу», — поделился с URA.RU Глеб. Сейчас он работает СММ-менеджером на мебельной фабрике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!