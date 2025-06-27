В Екатеринбурге изменят пять автобусных маршрутов: список

Транспорт будет курсировать иначе несколько дней
В Екатеринбурге из-за ремонта улицы Светлореченская изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов. Транспорт будет курсировать по-другому с 28 июня до 05:00 30 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.
Речь идет о маршрутах №24, 85, 63, 48, 42. Автобусы будут ходить следующим образом:
- Маршрут №24 поедет по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога– Светлореченская – Репина–Викулова – Крауля – Репина – Малышева – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Латвийская;
- Маршрут№85: Крауля – Викулова – Начдива Васильева – Репина – Светлореченская Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – дорога в поселок Медный – Синячихинская;
- Маршрут №63: ТЦ Мега – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки «Контрольная») – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Краснолесья – Тенистая – Суходольская – Евгения Савкова – ЕКАД – на кладбище Лесное – ЕКАД – Лучистая – Чемпионов – Золотистый бульвар – Любви – Лучистая – ЕКАД – Евгения Савкова – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога – Светлореченская (до остановки Контрольная) – Объездная – ТЦ Мега;
- Маршрут №48: Удельная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Объездная дорога –Светлореченская – Репина – проспект Ленина –Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;
- Маршрут №42: ТЦ Мега – Объездная дорога – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Хрустальногорская – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина — Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Титова – Новинская — Елизаветинское шоссе – Походная – Лыжников – Молодогвардейцев – Рощинская – Алтайская– Микрорайон Светлый.
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