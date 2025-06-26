Сенатор Шептий выслушал проблемы свердловчан

Виктор Шептий провел личный прием граждан в рамках Единого дня приема молодежи. Также свердловский сенатор встретился с членами Молодежного парламента региона.
«Сегодня важная работа в Региональной общественной приемной Председателя Партии Единая Россия Д.А. Медведева. Вопросы сложные, касающиеся многих жителей Свердловской области. Будем искать возможные пути решения проблем», — рассказал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее Совфед одобрил дополнительные расходы бюджета на три года вперед. Особое внимание было уделено индексации зарплат, поддержке льготной ипотеки, здравоохранению и транспорту.
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