26 июня 2025

Сенатор Шептий выслушал проблемы свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча прошла накануне Дня молодежи
Встреча прошла накануне Дня молодежи Фото:

Виктор Шептий провел личный прием граждан в рамках Единого дня приема молодежи. Также свердловский сенатор встретился с членами Молодежного парламента региона.

«Сегодня важная работа в Региональной общественной приемной Председателя Партии Единая Россия Д.А. Медведева. Вопросы сложные, касающиеся многих жителей Свердловской области. Будем искать возможные пути решения проблем», — рассказал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее Совфед одобрил дополнительные расходы бюджета на три года вперед. Особое внимание было уделено индексации зарплат, поддержке льготной ипотеки, здравоохранению и транспорту.

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Виктор Шептий провел личный прием граждан в рамках Единого дня приема молодежи. Также свердловский сенатор встретился с членами Молодежного парламента региона. «Сегодня важная работа в Региональной общественной приемной Председателя Партии Единая Россия Д.А. Медведева. Вопросы сложные, касающиеся многих жителей Свердловской области. Будем искать возможные пути решения проблем», — рассказал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Ранее Совфед одобрил дополнительные расходы бюджета на три года вперед. Особое внимание было уделено индексации зарплат, поддержке льготной ипотеки, здравоохранению и транспорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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