В центре Екатеринбурга соскочил с рельсов трамвай. Фото, видео

27 июня 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

Пока трамвайное движение в районе Дворца молодежи затруднено Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга на улице Московская сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «У Дворца молодежи трамвай №10 сошел с рельсов, точнее его второй вагон. Прямо сейчас его пытаются поставить обратно», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, на месте работает аварийная служба. В Гортрансе затруднились назвать причины ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга на улице Московская сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «У Дворца молодежи трамвай №10 сошел с рельсов, точнее его второй вагон. Прямо сейчас его пытаются поставить обратно», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, на месте работает аварийная служба. В Гортрансе затруднились назвать причины ЧП.