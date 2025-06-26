26 июня 2025

В центре Екатеринбурга соскочил с рельсов трамвай. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока трамвайное движение в районе Дворца молодежи затруднено
Пока трамвайное движение в районе Дворца молодежи затруднено Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Московская сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео.

«У Дворца молодежи трамвай №10 сошел с рельсов, точнее его второй вагон. Прямо сейчас его пытаются поставить обратно», — объяснил собеседник агентства.

Как видно на кадрах, на месте работает аварийная служба. В Гортрансе затруднились назвать причины ЧП.

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В центре Екатеринбурга на улице Московская сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «У Дворца молодежи трамвай №10 сошел с рельсов, точнее его второй вагон. Прямо сейчас его пытаются поставить обратно», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, на месте работает аварийная служба. В Гортрансе затруднились назвать причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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