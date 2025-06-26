Пока трамвайное движение в районе Дворца молодежи затруднено
В центре Екатеринбурга на улице Московская сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео.
«У Дворца молодежи трамвай №10 сошел с рельсов, точнее его второй вагон. Прямо сейчас его пытаются поставить обратно», — объяснил собеседник агентства.
Как видно на кадрах, на месте работает аварийная служба. В Гортрансе затруднились назвать причины ЧП.
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