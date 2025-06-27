«Ночь музыки» в Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва: причина

Организатор «Ночи музыки» в Екатеринбурге заявил о возможном срыве фестиваля
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Фестиваль приносит в экономику региона около миллиарда рублей
Фестиваль приносит в экономику региона около миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге в 2025 году мог не состояться, несмотря на то, что мероприятие за один вечер приносит в экономику региона около одного миллиарда рублей. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург и министр здравоохранения Свердловской области, передает корреспондент URA.RU.

«Ночь музыки» была под огромным вопросом в этом году, поскольку у нас поменялось руководство региона, у нас многолетний официальный комитет переехал в другой регион на работу. Мы готовы решать все организационные, культурные вопросы, вопросы взаимодействия с ГУВД, коммунальными службами, пояснил Горенбург. Также он упомянул, что у фестиваля были финансовые проблемы.

При этом Савинова подчеркнула значимость «Ночи музыки» для области. «Все хозяева малого и среднего бизнеса говорят о том, что в эту пятничную ночь выручка существенно увеличивается. Есть исследования, которые говорят, что „Ночь музыки“ приносит в экономику региона порядка одного миллиарда рублей», — заявила Савинова.

«Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.

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Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге в 2025 году мог не состояться, несмотря на то, что мероприятие за один вечер приносит в экономику региона около одного миллиарда рублей. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург и министр здравоохранения Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Ночь музыки» была под огромным вопросом в этом году, поскольку у нас поменялось руководство региона, у нас многолетний официальный комитет переехал в другой регион на работу. Мы готовы решать все организационные, культурные вопросы, вопросы взаимодействия с ГУВД, коммунальными службами, пояснил Горенбург. Также он упомянул, что у фестиваля были финансовые проблемы. При этом Савинова подчеркнула значимость «Ночи музыки» для области. «Все хозяева малого и среднего бизнеса говорят о том, что в эту пятничную ночь выручка существенно увеличивается. Есть исследования, которые говорят, что „Ночь музыки“ приносит в экономику региона порядка одного миллиарда рублей», — заявила Савинова. «Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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