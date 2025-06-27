Власти Петербурга хотят увековечить память режиссера Балабанова

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Предложение вице-губернатору поступило от петербуржца в ходе прямой линии
Предложение вице-губернатору поступило от петербуржца в ходе прямой линии Фото:

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность увековечить память свердловского режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

«Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая. У нас есть закон, который требует, чтобы для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающейся личности, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды прим. URA.RU)», — заявил Пиотровский. Его слова передают РИА Новости. 

Российский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Его имя стало широко известно благодаря таким фильмам, как «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», а также благодаря культовой дилогии «Брат». Балабанов скончался в 2013 году в возрасте 54 лет вследствие острой сердечной недостаточности.

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Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность увековечить память свердловского режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.  «Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая. У нас есть закон, который требует, чтобы для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающейся личности, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды прим. URA.RU)», — заявил Пиотровский. Его слова передают РИА Новости.  Российский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Его имя стало широко известно благодаря таким фильмам, как «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», а также благодаря культовой дилогии «Брат». Балабанов скончался в 2013 году в возрасте 54 лет вследствие острой сердечной недостаточности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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