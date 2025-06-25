Десятки звезд закатят бесплатные концерты в Екатеринбурге: где их искать

В Екатеринбурге в «Ночь музыки» пройдет более 100 бесплатных концертов

25 июня 2025 в 18:43 Размер текста - 17 +

«Ночь музыки» пройдет 27 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцев ждут насыщенная пятница и выходные. Можно отправиться на бесплатные концерты звезд в рамках «Ночи музыки», посетить фестиваль классической музыки «Безумные дни», выставку кошек и собак, отметить День молодежи в Сысерти и многое другое. Подборка самых интересных событий с 27 по 29 июня — в афише URA.RU. 27 июня Фестиваль «Ночь музыки» (0+) Около 3000 исполнителей разных жанров и стилей выступят на более 100 площадках города. Мероприятия стартуют с 15:00, гости смогут послушать Niletto, AY YOLA, «АК-47», SQWOZ BAB, «СмешBand», Олега Митяева и других исполнителей. Завершится все в 02:55 акцией «Светает», на которой Сергей Бобунец вместе с камерным оркестром В-A-C-H споет серенаду Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты». Вход свободный. Открытие и закрытие «Безумных дней» пройдет в Саду Вайнера Фото: Размик Закарян © URA.RU Общегородской выпускной (16+) Прощание со школой пройдет в фан-зоне парка Маяковского. Ребят ждут интерактивные аттракционы, фотозоны, концертная программа. Вход только по приглашениям, начало — в 18:00. «Безумные дни» (0+) Фестиваль классической музыки проведут на 10 площадках (в Екатеринбурге и вне его). Перед слушателями выступят более 600 музыкантов со всей России, а также из Армении, Кубы, Аргентины и Венгрии. Посетить концерты можно до 29 июня включительно, билетов осталось немного, цена — 300 рублей. Первенство России по легкой атлетике U20 (6+) На обновленном стадионе «Калининец» пройдут соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет. Ожидается около 1000 атлетов со всей России. Забеги стартуют с 9:50, завершатся состязания 29 июня, вход — 100 рублей. Концерт группы «КняZz» (16+) Коллектив представит программу «Ангел и Демон». Поклонники смогут насладиться лучшими композициями группы и хитами Андрея Князева, которые ранее звучали в репертуаре «Короля и Шута». Концерт пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00, билеты — от 3100 рублей. 28 июня День молодежи в парке Маяковского (12+) На площадке будет работать несколько точек: участники смогут обсудить получение грантов, поговорить с психологом, работодателями, экспертами, проверить физическую подготовку, посмотреть на косплей-фестиваль. В Саундпарке пройдет встреча в неформальной обстановке с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Мероприятия стартуют с 11:30, вход свободный. В День молодежи горожане смогут прокачать свои навыки и наладить связи Фото: Илья Московец © URA.RU День молодежи у КЦ «Эльмаш» (12+) Здесь гостей будут развлекать творческие коллективы и солисты культурного центра. Если погода будет дождливой, то концерт перенесут в зрительный зал. Начало в 18:00, вход свободный. Областной День молодежи в Сысерти (12+) Подобный формат праздника пройдет впервые. В программе — встреча врио губернатора Дениса Паслера с активной молодежью области, зарядка с чемпионом, концерты, диджей-сеты, лекции, танцевальная битва, показ одежды, квизы, мастер-классы. От Екатеринбурга до Сысерти можно будет добраться на бесплатном трансфере (от метро «Ботаническая»). Старт праздника — в 12:30, вход свободный, но по предварительной регистрации. Турнир RCC INTRO 36 (12+) Российские полутяжеловесы Игорь Глазков и Михаил Колобегов возглавят турнир, который пройдет на арене Академии единоборств РМК. Всего выступят девять пар. Начало — в 17.00, билеты — от 2500 рублей. Гадание на будущее (6+) В ROSTIC’S на Ленина, дом 24/8 можно будет получить предсказание на будущее. Гостям заведения предложат сделать фото с помощью искусственного интеллекта и погадать, фотозона расположится внутри ресторана быстрого питания. День Нептуна в Veer Mall (0+) Перед торговым центром устроят водную битву. На «Аквапати» будет много пены, бомбочки и водяной дартс, а после покажут спектакль «Карманный зоопарк», где можно будет сфотографироваться с животными. Начало в 13:00, вход свободный. 29 июня IRONSTAR SPRINT EKATERINBURG Участникам триатлона предстоит проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км, а после пробежать еще 21 км. Стартовый городок расположится у стадиона «Динамо», водные состязания пройдут в городском пруду, а велогонка — по центральным улицам и Ново-Московскому тракту. Старт — в 10:00. Вечером в баре «Молодость» пройдет закрытая вечеринка, вход будет по браслету участника, болельщика или медали финишера. Полюбоваться домашними животными можно бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесплатная выставка кошек и собак В торговом центре Veer Mall можно будет погладить животных, узнать о них интересные факты, получить советы от заводчиков, посмотреть показательные выступления по дрессировке, посетить конкурс грумеров и купить себе хвостатого друга. Всех желающих ждут с 10:30 в помещении рядом с магазином Maag, вход свободный. Концерт исполнителя Lida (16+) Герой рейв-сцены и звезда музыкальных чартов выступит в концерт-холле «Свобода». Шоу начнется в 18:00, билеты стоят от 2690 рублей. Открытый пленэр в парке у ТРЦ «Мега» Горожан приглашают на бесплатный урок по рисованию пейзажей. С собой нужно взять краски, кисти, карандаши, скетчбук или планшет. Начало в 14:00, нужна предварительная регистрация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцев ждут насыщенная пятница и выходные. Можно отправиться на бесплатные концерты звезд в рамках «Ночи музыки», посетить фестиваль классической музыки «Безумные дни», выставку кошек и собак, отметить День молодежи в Сысерти и многое другое. Подборка самых интересных событий с 27 по 29 июня — в афише URA.RU. Фестиваль «Ночь музыки» (0+) Около 3000 исполнителей разных жанров и стилей выступят на более 100 площадках города. Мероприятия стартуют с 15:00, гости смогут послушать Niletto, AY YOLA, «АК-47», SQWOZ BAB, «СмешBand», Олега Митяева и других исполнителей. Завершится все в 02:55 акцией «Светает», на которой Сергей Бобунец вместе с камерным оркестром В-A-C-H споет серенаду Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты». Вход свободный. Общегородской выпускной (16+) Прощание со школой пройдет в фан-зоне парка Маяковского. Ребят ждут интерактивные аттракционы, фотозоны, концертная программа. Вход только по приглашениям, начало — в 18:00. «Безумные дни» (0+) Фестиваль классической музыки проведут на 10 площадках (в Екатеринбурге и вне его). Перед слушателями выступят более 600 музыкантов со всей России, а также из Армении, Кубы, Аргентины и Венгрии. Посетить концерты можно до 29 июня включительно, билетов осталось немного, цена — 300 рублей. Первенство России по легкой атлетике U20 (6+) На обновленном стадионе «Калининец» пройдут соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет. Ожидается около 1000 атлетов со всей России. Забеги стартуют с 9:50, завершатся состязания 29 июня, вход — 100 рублей. Концерт группы «КняZz» (16+) Коллектив представит программу «Ангел и Демон». Поклонники смогут насладиться лучшими композициями группы и хитами Андрея Князева, которые ранее звучали в репертуаре «Короля и Шута». Концерт пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00, билеты — от 3100 рублей. День молодежи в парке Маяковского (12+) На площадке будет работать несколько точек: участники смогут обсудить получение грантов, поговорить с психологом, работодателями, экспертами, проверить физическую подготовку, посмотреть на косплей-фестиваль. В Саундпарке пройдет встреча в неформальной обстановке с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Мероприятия стартуют с 11:30, вход свободный. День молодежи у КЦ «Эльмаш» (12+) Здесь гостей будут развлекать творческие коллективы и солисты культурного центра. Если погода будет дождливой, то концерт перенесут в зрительный зал. Начало в 18:00, вход свободный. Областной День молодежи в Сысерти (12+) Подобный формат праздника пройдет впервые. В программе — встреча врио губернатора Дениса Паслера с активной молодежью области, зарядка с чемпионом, концерты, диджей-сеты, лекции, танцевальная битва, показ одежды, квизы, мастер-классы. От Екатеринбурга до Сысерти можно будет добраться на бесплатном трансфере (от метро «Ботаническая»). Старт праздника — в 12:30, вход свободный, но по предварительной регистрации. Турнир RCC INTRO 36 (12+) Российские полутяжеловесы Игорь Глазков и Михаил Колобегов возглавят турнир, который пройдет на арене Академии единоборств РМК. Всего выступят девять пар. Начало — в 17.00, билеты — от 2500 рублей. Гадание на будущее (6+) В ROSTIC’S на Ленина, дом 24/8 можно будет получить предсказание на будущее. Гостям заведения предложат сделать фото с помощью искусственного интеллекта и погадать, фотозона расположится внутри ресторана быстрого питания. День Нептуна в Veer Mall (0+) Перед торговым центром устроят водную битву. На «Аквапати» будет много пены, бомбочки и водяной дартс, а после покажут спектакль «Карманный зоопарк», где можно будет сфотографироваться с животными. Начало в 13:00, вход свободный. IRONSTAR SPRINT EKATERINBURG Участникам триатлона предстоит проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км, а после пробежать еще 21 км. Стартовый городок расположится у стадиона «Динамо», водные состязания пройдут в городском пруду, а велогонка — по центральным улицам и Ново-Московскому тракту. Старт — в 10:00. Вечером в баре «Молодость» пройдет закрытая вечеринка, вход будет по браслету участника, болельщика или медали финишера. Бесплатная выставка кошек и собак В торговом центре Veer Mall можно будет погладить животных, узнать о них интересные факты, получить советы от заводчиков, посмотреть показательные выступления по дрессировке, посетить конкурс грумеров и купить себе хвостатого друга. Всех желающих ждут с 10:30 в помещении рядом с магазином Maag, вход свободный. Концерт исполнителя Lida (16+) Герой рейв-сцены и звезда музыкальных чартов выступит в концерт-холле «Свобода». Шоу начнется в 18:00, билеты стоят от 2690 рублей. Открытый пленэр в парке у ТРЦ «Мега» Горожан приглашают на бесплатный урок по рисованию пейзажей. С собой нужно взять краски, кисти, карандаши, скетчбук или планшет. Начало в 14:00, нужна предварительная регистрация.