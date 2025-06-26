20-летняя Анастасия Я. из Елани (Свердловская область), обвиняемая в убийстве двухмесячной дочки, якобы не справлялась с ней, сказали URA.RU ее соседи. Впрочем, есть и другое мнение.
«Жаловалась мужу, что не справляется. У нас об этом все говорят. Говорят, что ребенок у нее постоянно плакал, [Анастасия] мучилась, не могла успокоить. Если муж всегда на службе и не помогает, то нужно бабушек вызывать на помощь», — сказала первая собеседница агентства.
Другие жильцы заявили, что не слышали, чтобы дочь Анастасии когда-нибудь сильно плакала. «Ни разу не слышал. Я эту семью не особо знаю, они месяца два тут живут», — поделился сосед. Настя заканчивала четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Ее супруг — Данил — служит прапорщиком в воинской части.
Трагедия произошла 25 июня. По предварительным данным, Анастасия силой бросила ребенка на диван из-за громкого плача. Малышка скончалась от черепно-мозговой травмы. Вот как описывает те события еще одна соседка: «Я укладывала ребенка спать, слышу, кто-то бегает, шум. Потом скорая и полиция приехали. Муж бегал, кричал: „Умерла, умерла“. Другая собеседница считает, что у Анастасии могла быть послеродовая депрессия. „Иначе не могу ее поступок объяснить. Бывало, они меня просили с ребенком поводиться. А сами на машине куда-то уезжали“, — добавила она.
Когда малышка перестала дышать, Настя оставила супругу прощальное послание и скрылась. Силовики задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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