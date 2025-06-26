В центре Екатеринбурга одна иномарка влетела в другую и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, сообщил URA.RU источник.
«Honda мчалась, предположительно, на большой скорости, зацепила бетонный бордюр и влетела в припаркованную Toyota. Попутно лихач задел еще Hyundai, но тот почти не пострадал. Машина виновника ДТП опрокинулась на бок, водитель получил открытый перелом ноги. С такой травмой он сам сумел выкарабкаться из авто», — рассказал собеседник агентства.
Пострадавшего на скорой доставили в больницу №36. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.
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