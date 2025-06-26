26 июня 2025

В центре Екатеринбурга перевернулась иномарка, есть пострадавший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть. Тюмень, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Водитель машины получил открытый перелом ноги и попал в больницу Фото:

В центре Екатеринбурга одна иномарка влетела в другую и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, сообщил URA.RU источник.

«Honda мчалась, предположительно, на большой скорости, зацепила бетонный бордюр и влетела в припаркованную Toyota. Попутно лихач задел еще Hyundai, но тот почти не пострадал. Машина виновника ДТП опрокинулась на бок, водитель получил открытый перелом ноги. С такой травмой он сам сумел выкарабкаться из авто», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшего на скорой доставили в больницу №36. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

Машина помяла другую и опрокинулась
Машина помяла другую и опрокинулась
Фото:

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В центре Екатеринбурга одна иномарка влетела в другую и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, сообщил URA.RU источник. «Honda мчалась, предположительно, на большой скорости, зацепила бетонный бордюр и влетела в припаркованную Toyota. Попутно лихач задел еще Hyundai, но тот почти не пострадал. Машина виновника ДТП опрокинулась на бок, водитель получил открытый перелом ноги. С такой травмой он сам сумел выкарабкаться из авто», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшего на скорой доставили в больницу №36. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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