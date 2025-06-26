Происшествия ДТП В центре Екатеринбурга перевернулась иномарка, есть пострадавший. Фото 27 июня 2025 в 10:49 Размер текста - 17 + Водитель машины получил открытый перелом ноги и попал в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Екатеринбурга одна иномарка влетела в другую и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, сообщил URA.RU источник. «Honda мчалась, предположительно, на большой скорости, зацепила бетонный бордюр и влетела в припаркованную Toyota. Попутно лихач задел еще Hyundai, но тот почти не пострадал. Машина виновника ДТП опрокинулась на бок, водитель получил открытый перелом ноги. С такой травмой он сам сумел выкарабкаться из авто», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшего на скорой доставили в больницу №36. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП. Машина помяла другую и опрокинулась Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Екатеринбурга одна иномарка влетела в другую и опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, сообщил URA.RU источник. «Honda мчалась, предположительно, на большой скорости, зацепила бетонный бордюр и влетела в припаркованную Toyota. Попутно лихач задел еще Hyundai, но тот почти не пострадал. Машина виновника ДТП опрокинулась на бок, водитель получил открытый перелом ноги. С такой травмой он сам сумел выкарабкаться из авто», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшего на скорой доставили в больницу №36. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям