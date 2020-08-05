Специалисты Минэкологии региона проверили ЧЭМК и не нашли серьезных нарушений
Депутат Госдумы обсудит региональные выборы с замгубернатором — новые прокуроры назначены в регион — экологи не нашли нарушений на крупном комбинате — бывший мэр сменил место отбывания домашнего ареста. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Депутат Госдумы от «ЕР» встретится с вице-губернатором области
- Лидер уральского межрегионального координационного совета «Единой России» и депутат Госдумы Иван Квитка 6 августа встретится в Челябинске с куратором внутренней политики в регионе вице-губернатором Анатолием Векшиным. Они обсудят политическую обстановку в регионе перед выборами в законодательное собрание.
В область назначены новые прокуроры
- Новые прокуроры были назначены в Ленинский район Челябинска и Кунашакский район. Ими стали Василий Казанчук и Алексей Глазков. Их назначения подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Минэкологии региона проверило ЧЭМК
- Министерство экологии области 5 августа провело внеплановую проверку Челябинского электрометаллургического комбината, который считается одним из основных загрязнителей воздуха в Челябинске. Серьезных нарушений на предприятии не нашли.
Бывший мэр Челябинска сменил адрес домашнего ареста
- Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в коррупции, сменил место домашнего ареста. Это решили на заседании Центрального райсуда Челябинска 5 августа, где Тефтелеву определяли меру пресечения.
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