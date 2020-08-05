05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 6 августа. В Челябинск прибыл депутат Госдумы, экологи проверили ЧЭМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск, чэмк, челябинский электрометаллургический комбинат
Специалисты Минэкологии региона проверили ЧЭМК и не нашли серьезных нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы обсудит региональные выборы с замгубернатором — новые прокуроры назначены в регион — экологи не нашли нарушений на крупном комбинате — бывший мэр сменил место отбывания домашнего ареста. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Депутат Госдумы от «ЕР» встретится с вице-губернатором области

В область назначены новые прокуроры

Минэкологии региона проверило ЧЭМК

  • Министерство экологии области 5 августа провело внеплановую проверку Челябинского электрометаллургического комбината, который считается одним из основных загрязнителей воздуха в Челябинске. Серьезных нарушений на предприятии не нашли.

Бывший мэр Челябинска сменил адрес домашнего ареста

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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