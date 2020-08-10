В городе работают уличные художники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Екатеринбурга, у здания на Карла Либкнехта, 33 неизвестные повесили плакат «Стреляй царей, вали заборы», который своим видом напоминает герб Екатеринбурга. Плакат расположен неподалеку от места расстрела царской семьи. Источник URA.RU предположил, что появление работы связано с конфликтом между командами уличных художников, а она сама выполнена в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».

Плакат размещен внутри типового застекленного рекламного короба, расположенного на перекрестке улиц Первомайской и Карла Либкнехта. На плакате изображены медведь и соболь, которые являются символами Екатеринбурга. Животные держатся за забор, напоминая о событиях 2019 года, когда в Екатеринбурге жители сломали забор, протестуя против строительства храма в сквере у театра Драмы. На плакате, как и на гербе, изображена рудокопная шахта (в виде колодезного сруба с воротом о двух рукоятках), на которой видны пулевые отверстия — напоминание о дырках в стенах, которые остались после расстрела царской семьи в доме инженера Ипатьева.

Появление плаката может быть результатом конфликта в сообществе уличных художников. URA.RU сообщало о том, что в 2020 году победителями тендера администрации Екатеринбурга на проведение фестиваля уличного искусства стала компания «Коннект», ее основным конкурентом была команда фестиваля «Стенограффия». Одна из работ «Коннекта» также использовала герб — на ней плюшевые изображены плюшевые медведь и соболь. «Работа партизанского фестиваля стрит-арта может быть ответом на эту работу», — подчеркнул собеседник агентства.

В компании Russ, на чьей конструкции появился баннер, заявили, что не знали о размещении плаката. «Это партизанская надпись, она никак с нами не согласовывалась», — сообщили в компании. Представитель предприятия также отметила, что решение о разбирательстве с авторами арт-объекта руководство Russ примет позднее.

Известно, что в фестиваль организуют, в том числе, свердловские уличные художники Слава ПТРК и Илья Мозги. На момент публикации новости они не ответили на звонки и сообщения в мессенджерах.

Место выбрали поблизости от Храма на крови, который построен на месте расстрела царской семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU