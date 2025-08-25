На ЕКАД произошла жесткая авария с фурой, одну из машин разорвало. Фото

На ЕКАД случилась авария с фурой и «Газелью»
Движение на участке затруднено (архивное фото)
Движение на участке затруднено (архивное фото) Фото:

На первом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 25 августа случилось жесткое ДТП. После столкновения с фурой у «Газели» разорвало кузов, рассказал URA.RU очевидец.

«Детали машин разбросаны по всей трассе, часть дороги перекрыли. В аварию угодили несколько маши», — сказал собеседник. На участке собирается небольшая пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

Фото:

