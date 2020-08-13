Коронавирус сорвал сроки федерального проекта в ХМАО

Но власти города надеются, что упущенное время удастся наверстать Фото: департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нижневартовские школьники пойдут в новую школу, которая строится по федеральной программе, только в следующем году. Все из-за того, что два из трех школьных корпусов почти готовы, но один завершен чуть более, чем на половину. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

«Из-за сложностей с поставкой материалов и оборудования, вызванных пандемией [коронавируса — ред.], произошел сдвиг сроков завершения третьего, центрального корпуса школы, где расположены спортзал и бассейн. На данный момент выполнено 59% работ. Завершить их планируют в октябре», — сообщили URA.RU в депкоммуникаций.

В ноябре прошлого года представители подрядчика говорили что 1 сентября школа примет первых учеников. Весной в этом засомневался глава города Василий Тихонов и о ситуации стало известно на уровне округа. Сейчас назначен новый срок сдачи объекта — октябрь. А за парты дети сядут только в январе.

Школа в 18 микрорайоне должна стать одной из крупнейших школ в округе (1725 мест) и крупнейшая в Нижневартовске. Ее строительство идет в рамках реализации национального проекта «Образование». Открытие образовательного учреждения позволит ощутимо разгрузить четыре соседних школы. В пресс-службе города добавили, что учреждение получит статус лицея.

Ранее URA.RU писало, что директором лицея назначен чиновник, уволенный из администрации за то, что улетел в отпуск в Таиланд после введенных в регионе ограничений по коронавирусу.