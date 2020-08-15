В Челябинской области — новые жертвы коронавируса

В регионе продолжается борьба с COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области от коронавируса за сутки скончались четыре человека. Всего на утро 16 августа зафиксировано 78 новых заражений коронавирусом. По данным регионального минздрава, общее количество зараженных составляет 13 299 человек. Накануне было выявлено 79 инфицированных.

«На утро 16 августа в регионе подтверждены 13 299 случаев заболевания COVID-19 (+ 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню», — сообщили в минздраве области. За последние сутки из больниц было выписаны 34 человека, перенесших инфекцию. Скончались за сутки, по официальным данным, четверо жителей региона — двое мужчин 71 и 82 лет и две женщины 92 и 68 лет. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности действует в области до 23 августа. До этого власти сообщали, что в ближайшее время Челябинская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте сохраняется масочный режим.