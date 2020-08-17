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Самое актуальное в Курганской области на 18 августа. Бюджетники получат выплаты, глава Шадринска заработал больше губернатора, завершена подготовка к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, портрет, ермишкин виктор
Мэр Шадринска Виктор Ермишкин заработал за 2019 год больше, чем глава региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска задекларировал больше, чем губернатор — бюджетники области получат дополнительные выплаты — подготовка к зиме в регионе завершена — появятся вечерние рейсы до Москвы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

Мэр Шадринска заработал больше губернатора

Бюджетники области получат выплаты

В регионе завершена подготовка к зимнему периоду

С сентября появятся дополнительные авиарейсы из Кургана в Москву

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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