Мэр Шадринска Виктор Ермишкин заработал за 2019 год больше, чем глава региона
Глава Шадринска задекларировал больше, чем губернатор — бюджетники области получат дополнительные выплаты — подготовка к зиме в регионе завершена — появятся вечерние рейсы до Москвы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
Мэр Шадринска заработал больше губернатора
- Глава Шадринска Виктор Ермишкин, который ранее выписывал себе незаконные премии, по итогам 2019 года задекларировал 4,44 млн рублей. Это больше, чем у губернатора Вадима Шумкова, чей доход составил 4,185 млн рублей.
Бюджетники области получат выплаты
- Работники бюджетной сферы региона в ближайшее время получат дополнительные выплаты в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил на своей странице в Instagram.
В регионе завершена подготовка к зимнему периоду
- Энергетики полностью завершили подготовку к зиме. Они провели все ремонтные работы и опрессовки. Сейчас проводится благоустройство территорий, где проходили работы.
С сентября появятся дополнительные авиарейсы из Кургана в Москву
- Из аэропорта Кургана с 1 по 29 сентября появятся вечерние рейсы в Москву и обратно. По этому маршруту будут курсировать самолеты авиакомпании Utair.
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