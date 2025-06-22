Не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий» призвал президент Словакии Петер Пеллегрини. Он напомнил, что освобождение Словакии в 1945 году стало результатом совместных действий Красной Армии, румынских войск и Чехословацкого армейского корпуса.
«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — заявил Пеллегрини, выступая на церемонии в Калиште, передает Lenta.ru. Он подчеркнул, что память о событиях Второй мировой войны требует честного отношения и не должна меняться в зависимости от политической обстановки.
Ранее Словакия заявляла о намерении выступать против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, который обсуждается на уровне министров ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркивал, что страна не поддержит новый пакет санкций без конкретного плана по обеспечению энергетической безопасности.
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