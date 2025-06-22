Лидер Словакии во всеуслышание напомнил о подвигах Красной армии

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Президент Словакии Пеллегрини напомнил, что Красная армия освободила страну
Президент Словакии Пеллегрини напомнил, что Красная армия освободила страну Фото:

Не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий» призвал президент Словакии Петер Пеллегрини. Он напомнил, что освобождение Словакии в 1945 году стало результатом совместных действий Красной Армии, румынских войск и Чехословацкого армейского корпуса.

«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — заявил Пеллегрини, выступая на церемонии в Калиште, передает Lenta.ru. Он подчеркнул, что память о событиях Второй мировой войны требует честного отношения и не должна меняться в зависимости от политической обстановки.

Ранее Словакия заявляла о намерении выступать против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, который обсуждается на уровне министров ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркивал, что страна не поддержит новый пакет санкций без конкретного плана по обеспечению энергетической безопасности.

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Не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий» призвал президент Словакии Петер Пеллегрини. Он напомнил, что освобождение Словакии в 1945 году стало результатом совместных действий Красной Армии, румынских войск и Чехословацкого армейского корпуса. «Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — заявил Пеллегрини, выступая на церемонии в Калиште, передает Lenta.ru. Он подчеркнул, что память о событиях Второй мировой войны требует честного отношения и не должна меняться в зависимости от политической обстановки. Ранее Словакия заявляла о намерении выступать против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, который обсуждается на уровне министров ЕС. Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркивал, что страна не поддержит новый пакет санкций без конкретного плана по обеспечению энергетической безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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