В Израиле ужесточили ограничения после бомбардировок Ирана армией США

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Израиль приведен в режим ограниченной активности, запрещены учебные мероприятия
Израиль приведен в режим ограниченной активности, запрещены учебные мероприятия Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Израильская армия 22 июня ввела на всей территории страны режим необходимой активности после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном telegram-канале. В ночь на 22 июня американская армия бомбила ядерные объекты исламской республики, сообщал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с воскресенья, в 03:45 утра, будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности», — говорится в публикации ЦАХАЛ.

Согласно сообщению армии, ограничения касаются всех регионов Израиля, вне зависимости от их близости к возможным зонам риска. Под запрет попали массовые мероприятия и занятия в образовательных учреждениях. Работать смогут только предприятия и организации, отнесенные к жизненно необходимым. Ожидается, что дополнительные меры безопасности будут действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно о серии ударов Соединенных Штатов по ядерной инфраструктуре Ирана. Последние новости о вступлении США в войну с Ираном — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Израильская армия 22 июня ввела на всей территории страны режим необходимой активности после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном telegram-канале. В ночь на 22 июня американская армия бомбила ядерные объекты исламской республики, сообщал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с воскресенья, в 03:45 утра, будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности», — говорится в публикации ЦАХАЛ. Согласно сообщению армии, ограничения касаются всех регионов Израиля, вне зависимости от их близости к возможным зонам риска. Под запрет попали массовые мероприятия и занятия в образовательных учреждениях. Работать смогут только предприятия и организации, отнесенные к жизненно необходимым. Ожидается, что дополнительные меры безопасности будут действовать до особого распоряжения. Ранее стало известно о серии ударов Соединенных Штатов по ядерной инфраструктуре Ирана. Последние новости о вступлении США в войну с Ираном — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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