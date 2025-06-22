В Израиле ужесточили ограничения после бомбардировок Ирана армией США

Израильская армия 22 июня ввела на всей территории страны режим необходимой активности после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном telegram-канале. В ночь на 22 июня американская армия бомбила ядерные объекты исламской республики, сообщал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с воскресенья, в 03:45 утра, будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности», — говорится в публикации ЦАХАЛ.
Согласно сообщению армии, ограничения касаются всех регионов Израиля, вне зависимости от их близости к возможным зонам риска. Под запрет попали массовые мероприятия и занятия в образовательных учреждениях. Работать смогут только предприятия и организации, отнесенные к жизненно необходимым. Ожидается, что дополнительные меры безопасности будут действовать до особого распоряжения.
Ранее стало известно о серии ударов Соединенных Штатов по ядерной инфраструктуре Ирана. Последние новости о вступлении США в войну с Ираном — в онлайн-трансляции URA.RU.
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