21 июня 2025

ВС РФ не смогли остановиться после освобождения важного пункта

Марочко: армия РФ после освобождения Долгенького начала бить по ВСУ в Редкодубе
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ укрепили позиции на харьковском направлении
ВС РФ укрепили позиции на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области после освобождения села Долгенькое 18 июня. Таким образом ВС РФ сможет продвигаться далее по нескольким направлениям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих. Двуреченский плацдарм ожил», — процитировало слова Марочко ТАСС.

Марочко также отметил, что российская армия продвигается сразу по нескольким направлениям. Подобные успехи позволяют укрепить позиции ВС РФ.

Как сообщало URA.RU ранее, российские военные установили огневой контроль над участком административной границы ДНР и Украины протяженностью 1,3 километра севернее Редкодуба. Это вынудило командование ВСУ отвести часть подразделений и техники в сторону Глущенково Харьковской области.

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области после освобождения села Долгенькое 18 июня. Таким образом ВС РФ сможет продвигаться далее по нескольким направлениям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих. Двуреченский плацдарм ожил», — процитировало слова Марочко ТАСС. Марочко также отметил, что российская армия продвигается сразу по нескольким направлениям. Подобные успехи позволяют укрепить позиции ВС РФ. Как сообщало URA.RU ранее, российские военные установили огневой контроль над участком административной границы ДНР и Украины протяженностью 1,3 километра севернее Редкодуба. Это вынудило командование ВСУ отвести часть подразделений и техники в сторону Глущенково Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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