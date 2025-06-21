21 июня 2025

Мединский раскрыл, что помогает ему в переговорах с Киевом

Мединскому в переговорах с Киевом помогло его хорошее знание истории
© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский отметил преимущества глубокого знания истории
Мединский отметил преимущества глубокого знания истории Фото:

Историческое образование способствует успешному участию в диалоге с Киевом. Об этом заявил помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — заявил Мединский в эфире телеканала «СоловьевLive».

Также Мединский отметил, что совмещение ролей историка и непосредственного участника событий предоставляет необычный опыт. Он назвал его интересным и поучительным.

Ранее Владимир Мединский уже делился своим опытом участия в переговорах, сравнивая украинских представителей с топ-менеджерами крупных корпораций, которые вынуждены согласовывать принципиальные решения с руководством. Второй раунд мирных переговоров в Стамбуле прошел 2 июня 2025 года, где стороны обсудили условия мира и договорились об обмене военнопленными, а также обменялись меморандумами.

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Историческое образование способствует успешному участию в диалоге с Киевом. Об этом заявил помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — заявил Мединский в эфире телеканала «СоловьевLive». Также Мединский отметил, что совмещение ролей историка и непосредственного участника событий предоставляет необычный опыт. Он назвал его интересным и поучительным. Ранее Владимир Мединский уже делился своим опытом участия в переговорах, сравнивая украинских представителей с топ-менеджерами крупных корпораций, которые вынуждены согласовывать принципиальные решения с руководством. Второй раунд мирных переговоров в Стамбуле прошел 2 июня 2025 года, где стороны обсудили условия мира и договорились об обмене военнопленными, а также обменялись меморандумами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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