Стало известно об отчаянном желании Израиля по поводу конфликта с Ираном

США не поставили Израиль в известность о принятии решения по вступлению в военный конфликт с Ираном, однако Тель-Авив полагает, что Вашингтон уже предпринимает подготовительные меры. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновников.
В последние двое суток между военными ведомствами США и Израиля участились контакты, что может свидетельствовать о подготовке к возможному американскому удару по иранским объектам. «США, вероятно, примут участие в конфликте, а подготовка к возможному удару уже началась», — сообщили изданию израильские военные источники. По их словам, американская атака на Иран может состояться в ближайшие дни.
Газета уточняет, что Соединенные Штаты уже перебросили в регион стратегические бомбардировщики B-2, оснащенные противобункерными боеприпасами массой 15 тонн. Эти самолеты способны поражать подземные цели, включая ядерный объект в Фордо на территории Ирана. Как отмечает NYT, даже если эти бомбардировщики не будут использованы непосредственно для нанесения удара, их передислокация рассматривается как инструмент давления на Тегеран для возвращения его к переговорам.
Ранее Иран привел в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке на случай вмешательства США в конфликт Израиля с Тегераном. Американские военные, в свою очередь, перебросили в регион стратегические бомбардировщики и самолеты-заправщики, а в Вашингтоне выразили опасения по поводу расширения конфликта и возможных атак на свои объекты со стороны поддерживаемых Ираном группировок.
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