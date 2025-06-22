Американские дипломаты экстренно покидают Ирак после атаки США на Иран

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Из Ирака вылетел борт с дипломатами США
Из Ирака вылетел борт с дипломатами США Фото:
новость из сюжета

США начали выводить дополнительный персонал дипмиссии из Ирака после атак Вашингтона по ядерным объектам в Иране. Информацию передает телеканал CNN. 

«США выводят дополнительный персонал своей дипломатической миссии из Ирака. По меньшей мере один борт покинул страну за последний час», — сообщает американский телеканал со ссылкой на источники. Целью вывоза является сохранения в Ираке «основного костяка» дипломатов. 

Ночью Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, целью атак стали заводы Фордо Натанз и Исфахан. После атак американский глава Дональд Трамп поставил ультиматум Ираку: Тегеран должен сдаться, либо атаки будут усилены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося. 

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США начали выводить дополнительный персонал дипмиссии из Ирака после атак Вашингтона по ядерным объектам в Иране. Информацию передает телеканал CNN.  «США выводят дополнительный персонал своей дипломатической миссии из Ирака. По меньшей мере один борт покинул страну за последний час», — сообщает американский телеканал со ссылкой на источники. Целью вывоза является сохранения в Ираке «основного костяка» дипломатов.  Ночью Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, целью атак стали заводы Фордо Натанз и Исфахан. После атак американский глава Дональд Трамп поставил ультиматум Ираку: Тегеран должен сдаться, либо атаки будут усилены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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