21 июня 2025

Наворовал на Украине и сбежал по приказу Зеленского: что известно о скандале с министром Чернышовым

Семья командированного по приказу Зеленского министра покинула Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский попытался оправдать Чернышова
Зеленский попытался оправдать Чернышова Фото:

Алексей Чернышов, занимающий пост министра национального единства Украины, оказался вовлечен в коррупционный скандал. Украинские СМИ активно обсуждают сведения о вероятном бегстве вице-премьера. Сначала страну покинул сам чиновник, а затем и члены его семьи. Подробности о текущей ситуации — в материале URA.RU.

Зеленский оправдался за вице-премьера 

Чернышов находится в служебной командировке за границей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слухи о побеге политика из страны. По словам главы государства, вице-премьер выполняет два госзадания.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Первое — открывать хабы в разных странах, а второе — вопрос множественного гражданства украинцев. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает», — сообщил Владимир Зеленский, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул, что по завершении поездки Чернышов должен вернуться на Украину.

Зеленский заявил, что Чернышов отправлен в командировку
Зеленский заявил, что Чернышов отправлен в командировку
Фото:

Семья вице-премьера уехала вслед за ним 

Несмотря на заявления Зеленского о возвращении Чернышова, стало известно, что семья вице-премьера выехала из страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным издания, сын Чернышова уехал из страны 19 июня, а днем позже, 20 июня, страну покинула и его супруга. В настоящее время официальные органы не предоставили ни подтверждения, ни опровержения данной информации.

Жена и сын политика покинули страну вслед за ним
Жена и сын политика покинули страну вслед за ним
Фото:

Суть коррупционного скандала

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в строительном секторе и выдвинуло обвинения против пяти бывших сотрудников Министерства регионального развития, которым ранее руководил Чернышов. Согласно данным СМИ, фигуранты дела имеют прямую связь с вице-премьером, а у самого Чернышова, по некоторым сведениям, проводились обыски.

Оппозиционные политики также выразили сомнения в случайности командировки Чернышова. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указал, что поездка в Австрию совпала по времени с задержаниями его бывших коллег и обысками, проведенными у самого министра. Депутат Александр Дубинский назвал ситуацию уникальной, отметив, что речь идет о чиновнике, ответственном за возвращение украинцев на родину.

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Алексей Чернышов, занимающий пост министра национального единства Украины, оказался вовлечен в коррупционный скандал. Украинские СМИ активно обсуждают сведения о вероятном бегстве вице-премьера. Сначала страну покинул сам чиновник, а затем и члены его семьи. Подробности о текущей ситуации — в материале URA.RU. Зеленский оправдался за вице-премьера  Чернышов находится в служебной командировке за границей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слухи о побеге политика из страны. По словам главы государства, вице-премьер выполняет два госзадания. «У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Первое — открывать хабы в разных странах, а второе — вопрос множественного гражданства украинцев. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает», — сообщил Владимир Зеленский, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул, что по завершении поездки Чернышов должен вернуться на Украину. Семья вице-премьера уехала вслед за ним  Несмотря на заявления Зеленского о возвращении Чернышова, стало известно, что семья вице-премьера выехала из страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным издания, сын Чернышова уехал из страны 19 июня, а днем позже, 20 июня, страну покинула и его супруга. В настоящее время официальные органы не предоставили ни подтверждения, ни опровержения данной информации. Суть коррупционного скандала Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в строительном секторе и выдвинуло обвинения против пяти бывших сотрудников Министерства регионального развития, которым ранее руководил Чернышов. Согласно данным СМИ, фигуранты дела имеют прямую связь с вице-премьером, а у самого Чернышова, по некоторым сведениям, проводились обыски. Оппозиционные политики также выразили сомнения в случайности командировки Чернышова. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указал, что поездка в Австрию совпала по времени с задержаниями его бывших коллег и обысками, проведенными у самого министра. Депутат Александр Дубинский назвал ситуацию уникальной, отметив, что речь идет о чиновнике, ответственном за возвращение украинцев на родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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