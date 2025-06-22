В Иране провели эвакуацию на ядерных объектах до удара США

Иранские власти заранее эвакуировали персонал и запасы обогащенного урана с ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые были атакованы ВВС США ночью 22 июня. Об этом сообщает персидская служба BBC со ссылкой на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.
По словам Абедини, решение об эвакуации было принято «некоторое время назад», чтобы предотвратить возможные последствия ударов. «Из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана, и риска радиационного выброса нет», — передает РБК.
В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По сообщениям президента США Дональда Трампа, на подземный комплекс Фордо был сброшен «полный комплект бомб». Издания Axios и Reuters отмечают, что для атаки использовались стелс-бомбардировщики B-2 с авиабомбами Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили. В Белом доме ее назвали «эффективной». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно.
После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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