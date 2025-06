В США представили 4 сценария завершения войны с Ираном

NYT: существует 4 сценария завершения военного конфликта США и Ирана

22 июня 2025 в 07:03 Размер текста - 17 +

Атака США по Ирану может иметь различные последствия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики Решение президента США Дональда Трампа направить американские бомбардировщики для атаки по ядерным объекты Ирана ознаменовано началом новой опасной фазы войны на Ближнем Востоке. Этот шаг может повлечь за собой более масштабный конфликт, возможное ускорение вооружения Тегерана, а также иные непредсказуемые последствия политического характера. Какие сценарии вероятны в перспективе — читайте в материале URA.RU. Иран может согласиться на переговоры НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция До нападения Израиля, произошедшего 13 июня, представители Ирана и Соединенных Штатов вели диалог относительно возможных ограничений ядерной программы Тегерана. Решившись на компромисс по сокращению ядерной программы, иранская сторона рассчитывала на смягчение экономических санкций. Однако после атаки Тель-Авива переговорный процесс был прерван. Тем не менее, даже удар по объекту в Фордо не лишает Вашингтон и Тегеран перспектив возобновления диалога, уточнила газета The New York Times. Тегеран займется ядерной программой более активно Иран может использовать все ресурсы, чтобы попытаться ускорить свою ядерную программу после нападения со стороны США. Не исключено, что у страны есть секретные ядерные объекты, предназначенные для производства оружия, о которых Соединенные Штаты и Израиль не знают. Учитывая ущерб, нанесенный израильскими авиаударами по ядерным объектам, а также ликвидацию ученых-атомщиков, Тегерану, вероятно, не хватает возможностей для быстрого создания ядерного оружия. Однако он мог бы двигаться в этом направлении, имея новый стимул. Конфликт станет масштабнее НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ США начали бомбардировки Ирана: что известно об атакованных ядерных объектах Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что если США решат нанести удар, то Тегеран оставляет за собой право ответить, как это было сделано в отношении Израиля. Несмотря на обострившийся конфликт, Иран до последнего времени воздерживался от атак по американским войскам и базам на Ближнем Востоке. Он также не наносил удары по союзникам США, таким как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. В то же время союзные Ирану ополчения в регионе, включая хуситов в Йемене, Хезболлу в Ливане и вооруженные группы в Ираке, в настоящий момент не присоединились к борьбе. Допустима смена режима По сведениям The New York Times, даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет ликвидирован, религиозно-военный истеблишмент, который на протяжении почти пяти десятилетий крепко удерживал власть в Иране, может не пасть. Не исключено, что Корпус стражей исламской революции может создать более дружественное Западу правительство или, что более вероятно, заменить более радикальной фигурой, которая будет готова к долгой борьбе. При этом некоторые аналитики опасаются, что Иран может погрузиться в хаос или гражданскую войну, поскольку различные фракции борются за контроль. Но они видят мало шансов на победу либеральной оппозиции Ирана, которая была ослаблена и подавлена режимом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение президента США Дональда Трампа направить американские бомбардировщики для атаки по ядерным объекты Ирана ознаменовано началом новой опасной фазы войны на Ближнем Востоке. Этот шаг может повлечь за собой более масштабный конфликт, возможное ускорение вооружения Тегерана, а также иные непредсказуемые последствия политического характера. Какие сценарии вероятны в перспективе — читайте в материале URA.RU. Иран может согласиться на переговоры До нападения Израиля, произошедшего 13 июня, представители Ирана и Соединенных Штатов вели диалог относительно возможных ограничений ядерной программы Тегерана. Решившись на компромисс по сокращению ядерной программы, иранская сторона рассчитывала на смягчение экономических санкций. Однако после атаки Тель-Авива переговорный процесс был прерван. Тем не менее, даже удар по объекту в Фордо не лишает Вашингтон и Тегеран перспектив возобновления диалога, уточнила газета The New York Times. Тегеран займется ядерной программой более активно Иран может использовать все ресурсы, чтобы попытаться ускорить свою ядерную программу после нападения со стороны США. Не исключено, что у страны есть секретные ядерные объекты, предназначенные для производства оружия, о которых Соединенные Штаты и Израиль не знают. Учитывая ущерб, нанесенный израильскими авиаударами по ядерным объектам, а также ликвидацию ученых-атомщиков, Тегерану, вероятно, не хватает возможностей для быстрого создания ядерного оружия. Однако он мог бы двигаться в этом направлении, имея новый стимул. Конфликт станет масштабнее Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что если США решат нанести удар, то Тегеран оставляет за собой право ответить, как это было сделано в отношении Израиля. Несмотря на обострившийся конфликт, Иран до последнего времени воздерживался от атак по американским войскам и базам на Ближнем Востоке. Он также не наносил удары по союзникам США, таким как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. В то же время союзные Ирану ополчения в регионе, включая хуситов в Йемене, Хезболлу в Ливане и вооруженные группы в Ираке, в настоящий момент не присоединились к борьбе. Допустима смена режима По сведениям The New York Times, даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет ликвидирован, религиозно-военный истеблишмент, который на протяжении почти пяти десятилетий крепко удерживал власть в Иране, может не пасть. Не исключено, что Корпус стражей исламской революции может создать более дружественное Западу правительство или, что более вероятно, заменить более радикальной фигурой, которая будет готова к долгой борьбе. При этом некоторые аналитики опасаются, что Иран может погрузиться в хаос или гражданскую войну, поскольку различные фракции борются за контроль. Но они видят мало шансов на победу либеральной оппозиции Ирана, которая была ослаблена и подавлена режимом.