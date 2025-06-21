21 июня 2025

Бойцы России и США могут сойтись в бою на турнире UFC

Уайт: встреча бойцов США и РФ на турнире UFC могла бы состояться
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитриев допустил проведение турнира UFC в России в 2025 году
Дмитриев допустил проведение турнира UFC в России в 2025 году Фото:

Российские и американские бойцы могут встретиться на матчевой встрече в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент организации Дэйна Уайт.

«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт на пресс-конференции, следует из сообщения UFC в социальной сети X.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что турнир UFC может пройти в России в 2025 году. В апреле президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ведутся переговоры о возвращении организации в РФ, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах провести турнир осенью 2025 года.

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Российские и американские бойцы могут встретиться на матчевой встрече в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент организации Дэйна Уайт. «Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт на пресс-конференции, следует из сообщения UFC в социальной сети X. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что турнир UFC может пройти в России в 2025 году. В апреле президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ведутся переговоры о возвращении организации в РФ, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах провести турнир осенью 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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