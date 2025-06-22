В Иране высказались о судьбе ядерной программы после атаки США

Иран заявил, что не намерен останавливать ядерную программу
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Иран продолжит развивать ядерную отрасль
Иран продолжит развивать ядерную отрасль Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иран отвергает требования остановить ядерную программу. Об этом сообщает организация об атомной энергии Ирана. 

«Иран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли», — написали они в социальной сети «X». Они также добавили, что атаки на ядерные объекты являются нарушением международных норм. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Израилю и Ирану взаимный отказ от ядерных программ под международным надзором. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул необходимость контроля со стороны ООН и МАГАТЭ за обеими странами.

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Иран отвергает требования остановить ядерную программу. Об этом сообщает организация об атомной энергии Ирана.  «Иран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли», — написали они в социальной сети «X». Они также добавили, что атаки на ядерные объекты являются нарушением международных норм.  Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Израилю и Ирану взаимный отказ от ядерных программ под международным надзором. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул необходимость контроля со стороны ООН и МАГАТЭ за обеими странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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