Трамп объяснил, зачем США атаковали Иран

Трамп: цель ударов США по Ирану - ограничить ядерные возможности
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Цель американских ударов по Ирану — ограничение ядерных возможностей страны. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана», — сказал Трамп. Заявление транслировал сайт Белого дома. Он заявил, что цели были достигнуты. Но если Тегеран не заключит мир, «следующие атаки будут серьезнее».

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Цель американских ударов по Ирану — ограничение ядерных возможностей страны. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп. «Цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана», — сказал Трамп. Заявление транслировал сайт Белого дома. Он заявил, что цели были достигнуты. Но если Тегеран не заключит мир, «следующие атаки будут серьезнее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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