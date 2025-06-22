Трамп объяснил, зачем США атаковали Иран

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новость из сюжетаСША вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики
Цель американских ударов по Ирану — ограничение ядерных возможностей страны. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана», — сказал Трамп. Заявление транслировал сайт Белого дома. Он заявил, что цели были достигнуты. Но если Тегеран не заключит мир, «следующие атаки будут серьезнее».
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