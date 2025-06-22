В США раскрыли, чего хотел добиться Трамп бомбардировкой Ирана

CNN: Трамп бомбардировками ядерных объектов Ирана хотел дать импульс дипломатии
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Трамп хотел подтолкнуть Тегеран к дипломатическому решению конфликта
Трамп хотел подтолкнуть Тегеран к дипломатическому решению конфликта Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп после бомбардировки ядерных объектов Ирана надеется, что нанесенные удары подтолкнут Тегеран к переговорам. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам», — говорится в материале CNN. Отмечается, что президент США за последние дни размышлений пришел к выводу, что американские военные необходимы для уничтожения ядерных объектов Ирана после захода дипломатии в тупик.

По информации издания, Трамп не планирует продолжать военные действия в Иране на данный момент. Тем не менее военные США остаются в состоянии боевой готовности.

США атаковали Иран в ночь на 22 июня, нанеся удары по ядерным объектам республики, включая заводы по обогащению урана Фордо, Натанз и цех по изготовлению центрифуг Исфахан. Последние новости о вступлении Вашингтона в войну с Тегераном — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп после бомбардировки ядерных объектов Ирана надеется, что нанесенные удары подтолкнут Тегеран к переговорам. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам», — говорится в материале CNN. Отмечается, что президент США за последние дни размышлений пришел к выводу, что американские военные необходимы для уничтожения ядерных объектов Ирана после захода дипломатии в тупик. По информации издания, Трамп не планирует продолжать военные действия в Иране на данный момент. Тем не менее военные США остаются в состоянии боевой готовности. США атаковали Иран в ночь на 22 июня, нанеся удары по ядерным объектам республики, включая заводы по обогащению урана Фордо, Натанз и цех по изготовлению центрифуг Исфахан. Последние новости о вступлении Вашингтона в войну с Тегераном — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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