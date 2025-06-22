В США начали бить тревогу из-за вступления в войну с Ираном

NYT: Трамп обрек США на войну с Ираном, которая подвергает риску армию
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Участие в конфликте с Ираном может подставить под удар армию США
Участие в конфликте с Ираном может подставить под удар армию США Фото:

Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший не втягивать страну в зарубежные военные конфликты, рассматривает возможность участия американских сил в военных действиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщила корреспондент The New York Times в Белом доме Эрика Грин.

По данным издания, Иран готов нанести удары по военным объектам и оборудованию США в регионе в случае, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля. «Американские чиновники, которые ознакомились с отчетами разведки, заявили, что Иран готов нанести удар по военным базам и оборудованию США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны», — говорится в  публикации.

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший не втягивать страну в зарубежные военные конфликты, рассматривает возможность участия американских сил в военных действиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщила корреспондент The New York Times в Белом доме Эрика Грин. По данным издания, Иран готов нанести удары по военным объектам и оборудованию США в регионе в случае, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля. «Американские чиновники, которые ознакомились с отчетами разведки, заявили, что Иран готов нанести удар по военным базам и оборудованию США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны», — говорится в  публикации. Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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