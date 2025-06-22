ABC: США и Израиль еще год назад отрабатывали атаку на Иран

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США и Израиль отрабатывали атаки на Иран во время учений
США и Израиль отрабатывали атаки на Иран во время учений Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

США и Израиль еще год назад отрабатывали атаки на ядерные объекты в Иране, то есть при президентстве Джо Байдена. Об этом сообщил источник телеканала ABC News в Израиле. 

«США и Израиль отрабатывали эту атаку в ходе военных учений около года назад», — передает телеканал. Собеседник назвал учения беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала. При этом источник утверждает, что участники учений «не думал, что это произойдет сейчас». 

США провели бомбардировки Ирана ночью 22 июня. Основными целями ударов оказались промышленные объекты, где обогащают уран. В том числе использовалась бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известная как «бомба-бункер». После атак президент США Дональд Трамп обратился к нации. 

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США и Израиль еще год назад отрабатывали атаки на ядерные объекты в Иране, то есть при президентстве Джо Байдена. Об этом сообщил источник телеканала ABC News в Израиле.  «США и Израиль отрабатывали эту атаку в ходе военных учений около года назад», — передает телеканал. Собеседник назвал учения беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала. При этом источник утверждает, что участники учений «не думал, что это произойдет сейчас».  США провели бомбардировки Ирана ночью 22 июня. Основными целями ударов оказались промышленные объекты, где обогащают уран. В том числе использовалась бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известная как «бомба-бункер». После атак президент США Дональд Трамп обратился к нации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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