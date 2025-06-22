Иран официально обвинил США в давлении на ядерную программу страны

Власти Ирана обвинили Соединенные Штаты в координации мер, направленных на давление на ядерную программу страны, вплоть до угроз атак на объекты. Об этом сообщает Центр ядерной безопасности Ирана.
«Сегодня мы наблюдаем ряд политических и психологических мер, которые принимаются под руководством Соединенных Штатов и которые осуществляются и играют свою роль тремя европейскими странами <...>направлены на усиление давления на Исламскую Республику Иран с целью получения уступок от нас», — говорится в заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. Его слова передает Центр ядерной безопасности страны на своем сайте.
Эти меры, по словам Центра, реализуются при открытом участии руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под влиянием «сионистского движения». «Эти действия ясно видны в заявлениях американских официальных лиц, включая разговоры о демонтаже ядерной программы Ирана и даже о нападении на нее. Они пытаются оправдать свои действия, придумывая отговорки», — отметил он в своем заявлении. Уточняется, что давление оказывается с целью добиться от Ирана уступок по ядерной программе и ограничить научно-технический прогресс страны.
Ранее сообщалось, что Иран готов заключить соглашение по ядерному оружию. На 15 июня в Маскате, столице Омана, были запланированы переговоры между Ираном и США по вопросам связанных с ядерным досье Ирана. Однако они сорвались.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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