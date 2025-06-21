Израиль атаковал ключевой ядерный объект Ирана: что о нем известно

Израиль осуществил атаку на ядерный объект в иранском городе Исфахан в ночь на 21 июня. Агентство Fars сообщило, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили удар, а утечек опасных веществ в регионе не зафиксировано. Объектом атаки мог стать Исфаханский центр ядерных технологий и исследований, крупнейший атомный научный центр Ирана, который играет ключевую роль в ядерной программе страны. Что известно об объекте — в материале URA.RU.
Объект в Исфахане
История Исфаханского центра
Исфаханский центр ядерных технологий и исследований, основанный в 1970-х годах при содействии Франции, изначально назывался «Установка по конверсии урана» и со временем стал ядром иранской ядерной науки. Расположенный в центральном округе Исфахана, центр занимает обширную территорию и включает несколько ключевых подразделений: Исфаханский ядерный технологический центр (INTC), Исфаханскую установку по конверсии урана (UCF), Исфаханский завод по производству топлива (FMP), а также Исфаханский центр хранения ядерных отходов. Этот комплекс, известный как международный центр наук и технологий , объединяет три действующих исследовательских реактора, включая планируемый 10-мегаваттный реактор, заложенный в ноябре 2022 года.
Центр играет роль «второй станции» в ядерном топливном цикле Ирана, следуя за шахтами, где добывается уран, перерабатываемый в желтый кек, и предшествуя объектам в Натанзе, где уран обогащается. Здесь осуществляется конверсия урана в гексафторид урана (UF6), а также производство топливных элементов и сплавов, таких как цирконий, для реакторов. В ноябре 2022 года вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил: «Сегодня на площадке в Исфахане не только будет построен исследовательский реактор мощностью 10 мегаватт, но этот комплекс также станет международным центром страны по образованию и исследованиям в области ядерной науки и технологий». Эслами подчеркнул мирный характер проекта, включая производство медицинских изотопов и развитие радиофармацевтической промышленности, что делает центр важным для регионального здравоохранения.
Что скрывается за стенами центра?
Инфраструктура центра включает уникальные объекты: три исследовательских реактора, критическую и субкритическую сборки, а также лаборатории ядерной физики и управление реакторами. Заместитель директора по науке и образованию Научно-исследовательского института ядерной науки и технологий Мейсам Тораб Мостафи отметил: «Этот центр имеет непревзойденную инфраструктуру в регионе, с тремя исследовательскими реакторами, что уникально в мире».
Центр также развивает образовательные программы, привлекая до 600 студентов-стипендиатов ежегодно, и планирует создать симуляторы атомных станций и лаборатории топливного цикла. Его мощность оценивается в 10 мегаватт, что делает его одним из крупнейших исследовательских комплексов в регионе. Он частично контролируется МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, что позволяет международным инспекторам следить за деятельностью, хотя доступ остается ограниченным.
Центр подвергает атакам
Tasnim News Agency и Fars cообщили, что целью был Исфаханский ядерный исследовательский комплекс. Эта атака стала частью эскалации, начавшейся 13 июня, когда Израиль уничтожил надземную часть завода в Натанзе, где производился уран, обогащкнный до 60%. МАГАТЭ зафиксировало внутреннее загрязнение, но без внешнего выброса радиации. Удар по Исфахану воспринимается как попытка сорвать развитие иранской ядерной программы.
МАГАТЭ 16 июня сообщал о повреждениях в этом центре. Гендиректор агентства заявлял, что уровень радиации вне территории объекта в иранском Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне. Он подтвердил повреждения четырех строений, в то время как объекты в Фордо, Араке и на Бушерской АЭС не пострадали.
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