21 июня 2025

В США после слов Путина о Сумах начали отсчет от линии фронта до города

Журналисты NYT насчитали 19 км от линии украинского фронта до Сум
© Служба новостей «URA.RU»
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США следят за наступлением России на Сумы после слов Путина
США следят за наступлением России на Сумы после слов Путина Фото:

Американские СМИ обратили внимание на продвижение российских войск к Сумам и слова Владимира Путина, допустившего возможность их захвата. Расстояние от линии фронта до украинского города сократилось до 19 километров. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«После заявления Путина о том, что он „не исключает“ захвата Сум, в американских аналитических кругах начали внимательно отслеживать расстояние от передовых позиций ВС РФ до самого города. Отметка в 19 километров стала символической точкой отсчета потенциального наступления, особенно на фоне признания Москвой четырех новых регионов и фактического присутствия армии РФ в еще трех областях», — сообщает The New York Times.

Ранее, 20 июня, российские войска уже вели наступательные действия у десяти населенных пунктов Сумской области, а президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обороне города после заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности его захвата. Сумы считаются стратегически важным пунктом, контролирующим доступ к северным регионам Украины, что придает особое значение продвижению российских сил в этом направлении.

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Американские СМИ обратили внимание на продвижение российских войск к Сумам и слова Владимира Путина, допустившего возможность их захвата. Расстояние от линии фронта до украинского города сократилось до 19 километров. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «После заявления Путина о том, что он „не исключает“ захвата Сум, в американских аналитических кругах начали внимательно отслеживать расстояние от передовых позиций ВС РФ до самого города. Отметка в 19 километров стала символической точкой отсчета потенциального наступления, особенно на фоне признания Москвой четырех новых регионов и фактического присутствия армии РФ в еще трех областях», — сообщает The New York Times. Ранее, 20 июня, российские войска уже вели наступательные действия у десяти населенных пунктов Сумской области, а президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обороне города после заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности его захвата. Сумы считаются стратегически важным пунктом, контролирующим доступ к северным регионам Украины, что придает особое значение продвижению российских сил в этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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