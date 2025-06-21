Военные блогеры сообщили о рое беспилотников, выпущенном по Украине

По территории Украины одновременно было выпущено около 300 беспилотников. Об этом сообщил военблогер Алексей Живов.
«По территории Украины единовременно запущено 300 беспилотников. Сейчас они движутся к своим целям», — написал Живов в своем telegram-канале. Он не уточнил, по каким именно объектам ожидаются удары.
Ранее URA.RU сообщало, что беспилотники ВСУ при атаке на Россию неоднократно пересекали воздушное пространство Казахстана, что было зафиксировано 19 и 20 июня в Западно-Казахстанской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осудила такие действия, подчеркнув, что Казахстан — союзник России и член ОДКБ, и призвала международные организации и правительства отреагировать на эти провокации.
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