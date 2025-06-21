21 июня 2025

Военные блогеры сообщили о рое беспилотников, выпущенном по Украине

Военблогер Живов: Украина столкнулась с атакой 300 беспилотников одновременно
© Служба новостей «URA.RU»
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Одновременно на Украину обрушились 300 беспилотников
Одновременно на Украину обрушились 300 беспилотников Фото:

По территории Украины одновременно было выпущено около 300 беспилотников. Об этом сообщил военблогер Алексей Живов. 

«По территории Украины единовременно запущено 300 беспилотников. Сейчас они движутся к своим целям», — написал Живов в своем telegram-канале. Он не уточнил, по каким именно объектам ожидаются удары.

Ранее URA.RU сообщало, что беспилотники ВСУ при атаке на Россию неоднократно пересекали воздушное пространство Казахстана, что было зафиксировано 19 и 20 июня в Западно-Казахстанской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осудила такие действия, подчеркнув, что Казахстан — союзник России и член ОДКБ, и призвала международные организации и правительства отреагировать на эти провокации.

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По территории Украины одновременно было выпущено около 300 беспилотников. Об этом сообщил военблогер Алексей Живов.  «По территории Украины единовременно запущено 300 беспилотников. Сейчас они движутся к своим целям», — написал Живов в своем telegram-канале. Он не уточнил, по каким именно объектам ожидаются удары. Ранее URA.RU сообщало, что беспилотники ВСУ при атаке на Россию неоднократно пересекали воздушное пространство Казахстана, что было зафиксировано 19 и 20 июня в Западно-Казахстанской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осудила такие действия, подчеркнув, что Казахстан — союзник России и член ОДКБ, и призвала международные организации и правительства отреагировать на эти провокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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