Le Monde узнала, что США согласовывали с РФ резолюцию ООН по Украине

США в обход своих европейских союзников обсуждали с Россией собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом 22 июня сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечает Le Monde, 24 февраля 2025 года, в разгар напряженных дебатов в ООН, Киев инициировал проект резолюции с осуждением действий России. Однако американская сторона не только убедила украинскую делегацию отозвать документ, но и выдвинула альтернативный вариант резолюции, который отличался более нейтральной формулировкой. «Как позднее подтвердили британцы и французы, США обсуждали свой проект резолюции с Россией, за спинами союзников», — сообщает издание.
По данным Le Monde, французский представитель в ООН во время личной встречи с американским коллегой иронично охарактеризовал предложенный Соединенными Штатами документ как «совместную инициативу Москвы и Вашингтона». Издание подчеркивает, что подобные действия привели к обострению разногласий между странами Запада и стали очередным доказательством разлада в трансатлантическом партнерстве по украинскому вопросу.
США впервые с начала СВО вступились за Россию в ООН, когда не поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, который осуждает действия РФ на Украине. Среди стран-авторов проекта резолюции были указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Штаты в списке отсутствовали.
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