Назван самый защищенный от мошенников телефон

Смартфоны компании Apple являются самыми защищенными от мошеннических атак благодаря особенностям операционной системы (ОС) iOS. Об этом заявил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.
«Если говорить именно про вредоносное программное обеспечение, то да, на смартфонах от компании Apple, на iOS, которая проектировалась так, чтобы максимально ограничить доступ приложений к самой операционной системе, мы меньше видим таких угроз», — передает слова Гербера РИА Новости. Об этом он поделился во время ПМЭФ-2025.
По словам эксперта, архитектура iOS изначально разрабатывалась с прицелом на высокий уровень безопасности, что выражается в строгих ограничениях для приложений и невозможности произвольного доступа к системным функциям. Это существенно снижает риски заражения устройств вредоносными программами. Вместе с тем Гербер подчеркнул, что открытость платформы Android способствует значительно большей распространенности смартфонов на этой ОС по всему миру.
Ранее Михаил Гербер отмечал, что в России основной угрозой для мобильных устройств остается телефонное мошенничество, которое не зависит от типа смартфона или операционной системы. Кроме того, в 2025 году количество атак с использованием вредоносных программ увеличилось в полтора раза, а число фишинговых атак, направленных на кражу учетных записей в мессенджерах, выросло на 10%.
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