21 июня 2025

Украинский военный купил себе скутер в интернете и подорвался на нем

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас делом о подрыве военного на скутере занимается СБУ
Сейчас делом о подрыве военного на скутере занимается СБУ Фото:

Военнослужащий ВСУ вместе с соратниками собрали деньги и купили скутер в интернете. Позднее он подорвался на нем, написали местные СМИ. Отмечается, что дело находится на контроле СБУ.

«Украинские военные купили через OLX заминированный скутер. Он взорвался, один из военных погиб», — говорится в публикации издания «Страна.ua».

Ранее на Украине погиб актер из «Возвращения Мухтара-9». Артист Юрий Фелипенко погиб на фронте, куда отправился воевать в составе ВСУ.

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Военнослужащий ВСУ вместе с соратниками собрали деньги и купили скутер в интернете. Позднее он подорвался на нем, написали местные СМИ. Отмечается, что дело находится на контроле СБУ. «Украинские военные купили через OLX заминированный скутер. Он взорвался, один из военных погиб», — говорится в публикации издания «Страна.ua». Ранее на Украине погиб актер из «Возвращения Мухтара-9». Артист Юрий Фелипенко погиб на фронте, куда отправился воевать в составе ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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