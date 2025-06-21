21 июня 2025

Ушаков честно ответил на вопрос о планах Путина полететь в США

Ушаков: речи о планах Путина посетить США или Трампа приехать в РФ не идет
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры держав не договорились о встрече
Лидеры держав не договорились о встрече Фото:

Визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — передает слова Ушакова ТАСС.

Юрий Ушаков уточнил, что вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым и будет решаться по мере поступления соответствующих предложений от сторон. По его словам, никакие конкретные даты или площадки для переговоров лидеров России и США не обсуждаются.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и посол РФ в США Александр Дарчиев также отмечали, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки и на данный момент не обсуждается. По их словам, переговоры между лидерами России и США возможны только после согласования всех деталей, однако конкретных договоренностей или дат пока нет.

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Визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Пока неизвестно. Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает», — передает слова Ушакова ТАСС. Юрий Ушаков уточнил, что вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым и будет решаться по мере поступления соответствующих предложений от сторон. По его словам, никакие конкретные даты или площадки для переговоров лидеров России и США не обсуждаются. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и посол РФ в США Александр Дарчиев также отмечали, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки и на данный момент не обсуждается. По их словам, переговоры между лидерами России и США возможны только после согласования всех деталей, однако конкретных договоренностей или дат пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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