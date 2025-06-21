21 июня 2025

Сбежала семья вице-премьера Украины, уехавшего по приказу Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья министра Украины, покинувшего страну, последовала за ним, пишут СМИ
Семья министра Украины, покинувшего страну, последовала за ним, пишут СМИ Фото:

Семья вице-премьера — министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула территорию страны. Об этом 21 июня сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Чернышов покинул страну по его поручению.

«19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня — жена», — говорится в материале «УП». Издание ссылается на свои источники в органах. Официально информация не подтверждалась.

Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о возможном бегстве Чернышова и его семьи за границу. Поводом для обсуждения стали как отъезд членов семьи министра, так и отсутствие публичных заявлений со стороны Чернышова относительно сложившейся ситуации.

Ранее в украинских СМИ обсуждались слухи о возможном бегстве Алексея Чернышова и его семьи за границу на фоне антикоррупционного расследования, связанного с масштабной схемой в строительной сфере. Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в служебной командировке по его поручению и должен вернуться после выполнения заданий.

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Семья вице-премьера — министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула территорию страны. Об этом 21 июня сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Чернышов покинул страну по его поручению. «19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня — жена», — говорится в материале «УП». Издание ссылается на свои источники в органах. Официально информация не подтверждалась. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о возможном бегстве Чернышова и его семьи за границу. Поводом для обсуждения стали как отъезд членов семьи министра, так и отсутствие публичных заявлений со стороны Чернышова относительно сложившейся ситуации. Ранее в украинских СМИ обсуждались слухи о возможном бегстве Алексея Чернышова и его семьи за границу на фоне антикоррупционного расследования, связанного с масштабной схемой в строительной сфере. Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в служебной командировке по его поручению и должен вернуться после выполнения заданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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