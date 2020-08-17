Входная группа здания опасна для пожилых пациентов Фото: читатель URA.RU

Жители Ирбита (Свердловская область) пожаловались новому министру здравоохранения региона Андрею Карлову на ужасные условия в зданиях, в которые из-за коронавируса перевели поликлинику (копия письма есть в редакции URA.RU). Они ожидают, что Карлов посетит в ближайшее время Ирбит и обратит внимание на их проблемы.

По словам ирбитчан, два здания, в которых разместили поликлинику (одно — дореволюционное, другое — советских годов) не приспособлены для нее: кабинеты врачей слишком маленькие, косметический ремонт в них сделан поверх «стен с черным грибком», на фасаде зданий — трещины, покрытые мхом. «По изношенным деревянным перекрытиям уложены цементная стяжка и плитка, которая уже имеет сколы и повреждения», — сообщает автор письма.

Он обращает внимание на слишком высокое крыльцо, опасное для пожилых людей (не говоря об отсутствии пандуса), а также на неприятное соседство с СИЗО, с парковки которого в кабинеты долетают выхлопы машин и «крики с матом». Особенно «пикантно» выглядят полуразрушенный канализационный колодец, рядом с которым лежат «годами накопленные» отходы.

Переезд поликлиники из больничного городка в здания бывшей райбольницы на окраине города готовился еще в 2016 (жители Ирбита собирали тогда подписи против этого), но случился в апреле 2020, когда в регионе ввели меры из-за COVID-19.

«Взрослую поликлинику перевели в здание по ул. Кирова, 31 исходя из эпидемиологической ситуации с целью разделения потока пациентов и чистой/грязной зоны, — сообщили URA.RU в больнице. — Для удобства жителей города создан дополнительный автобусный маршрут. Впоследствии планируется ремонт и открытие в этом здании поликлиники по типу «бережливая поликлиника». В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что визит в Ирбит в графике министра пока не значится.

Скопление канализационных отходов, разрушенный колодец, нет пешеходной разметки от остановки Фото: читатель URA.RU

План эвакуации устарел Фото: читатель URA.RU

Вот как выглядит перевязочный кабинет Фото: читатель URA.RU

Слева — поликлиника, справа — СИЗО. Фото: читатель URA.RU

Корпус дореволюционной постройки Фото: читатель URA.RU