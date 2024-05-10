10 мая 2024

Водителей предупредили об опасности на Серовском тракте. Фото

На трассе Екатеринбург — Серов заметили гололед и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Трасса обледенела несколько часов назад Фото:

На 221-м и 230-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области заметили гололед и мокрый снег. Очевидцы, проехавшие по заледеневшей трассе, просят водителей быть аккуратнее.

«Снег и лед на трассе Екатеринбург — Серов, 221 км и 230 километр. Будьте аккуратнее!» — говорится в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области с просьбой уточнить состояние трассы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения на участке не вводились.

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На 221-м и 230-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области заметили гололед и мокрый снег. Очевидцы, проехавшие по заледеневшей трассе, просят водителей быть аккуратнее. «Снег и лед на трассе Екатеринбург — Серов, 221 км и 230 километр. Будьте аккуратнее!» — говорится в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области с просьбой уточнить состояние трассы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения на участке не вводились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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