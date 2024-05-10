На трассе Екатеринбург — Серов заметили гололед и мокрый снег

Трасса обледенела несколько часов назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 221-м и 230-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области заметили гололед и мокрый снег. Очевидцы, проехавшие по заледеневшей трассе, просят водителей быть аккуратнее.

«Снег и лед на трассе Екатеринбург — Серов, 221 км и 230 километр. Будьте аккуратнее!» — говорится в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Свердловской области с просьбой уточнить состояние трассы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения на участке не вводились.