В МИД РФ раскрыли, будут ли работать посольства России в Прибалтике

МИД: Россия не станет закрывать свои посольства в странах Балтии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
Российские посольства будут работать в странах Прибалтики, заявил Сергей Беляев Фото:

Россия не будет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, потому что стране важны ее соотечественники. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы», — заявил Сергей Беляев в интервью ТАСС.

Он добавил, что в прибалтийских странах находится большое количество русскоговорящих людей. Однако их преследуют за инакомыслие.

Так, в Эстонии 8 мая задержали трех человек, которые размахивали флагом России из окон автомобиля. Против них возбудили уголовное дело из-за якобы «оправдания международных преступлений». Страны Прибалтики не поддерживают спецоперацию России, они вводят санкции, а также запрещают россиянам носить георгиевские ленты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не будет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, потому что стране важны ее соотечественники. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы», — заявил Сергей Беляев в интервью ТАСС. Он добавил, что в прибалтийских странах находится большое количество русскоговорящих людей. Однако их преследуют за инакомыслие. Так, в Эстонии 8 мая задержали трех человек, которые размахивали флагом России из окон автомобиля. Против них возбудили уголовное дело из-за якобы «оправдания международных преступлений». Страны Прибалтики не поддерживают спецоперацию России, они вводят санкции, а также запрещают россиянам носить георгиевские ленты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...