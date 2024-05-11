В МИД РФ раскрыли, будут ли работать посольства России в Прибалтике

МИД: Россия не станет закрывать свои посольства в странах Балтии

11 мая 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Российские посольства будут работать в странах Прибалтики, заявил Сергей Беляев Фото: Игорь Пантин © URA.RU Россия не будет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, потому что стране важны ее соотечественники. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы», — заявил Сергей Беляев в интервью ТАСС. Он добавил, что в прибалтийских странах находится большое количество русскоговорящих людей. Однако их преследуют за инакомыслие. Так, в Эстонии 8 мая задержали трех человек, которые размахивали флагом России из окон автомобиля. Против них возбудили уголовное дело из-за якобы «оправдания международных преступлений». Страны Прибалтики не поддерживают спецоперацию России, они вводят санкции, а также запрещают россиянам носить георгиевские ленты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не будет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, потому что стране важны ее соотечественники. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы», — заявил Сергей Беляев в интервью ТАСС. Он добавил, что в прибалтийских странах находится большое количество русскоговорящих людей. Однако их преследуют за инакомыслие. Так, в Эстонии 8 мая задержали трех человек, которые размахивали флагом России из окон автомобиля. Против них возбудили уголовное дело из-за якобы «оправдания международных преступлений». Страны Прибалтики не поддерживают спецоперацию России, они вводят санкции, а также запрещают россиянам носить георгиевские ленты.