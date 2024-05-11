В МИД РФ раскрыли, будут ли работать посольства России в Прибалтике

Россия не будет закрывать свои посольства в странах Прибалтики, потому что стране важны ее соотечественники. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
«В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы», — заявил Сергей Беляев в интервью ТАСС.
Он добавил, что в прибалтийских странах находится большое количество русскоговорящих людей. Однако их преследуют за инакомыслие.
Так, в Эстонии 8 мая задержали трех человек, которые размахивали флагом России из окон автомобиля. Против них возбудили уголовное дело из-за якобы «оправдания международных преступлений». Страны Прибалтики не поддерживают спецоперацию России, они вводят санкции, а также запрещают россиянам носить георгиевские ленты.
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