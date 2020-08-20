Суд отправил домой браконьеров, обстрелявших егерей и СОБР

В суде Сысерти (Свердловская область) избрали меру пресечения для двух мужчин, которых обвиняют в нападении на охотинспектора и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили URA.RU в суде.
«Сысертский районный суд отправил под домашний арест Антона Никонова и Сергея Кадочникова, обвиняемых в нападении на инспектора департамента природных ресурсов и сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов. Органами предварительного следствия предъявлено обвинение по ч.2 ст. 318 УК РФ „применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти“. Мера пресечения назначена на один месяц 26 дней», — сообщили в суде.
Арестовать обвиняемых удалось со второй попытки. 18 августа судья вернула материалы в СКР и продлила срок задержания на 72 часа. Меру пресечения назначили тем, кто непосредственно стрелял. Остальных пятерых решили не возить в суд.
Ранее URA.RU писало, что 15 августа в 21 час в Сысертском районе во время рейда охотинспекции совместно с Росгвардией егеря пытались проверить документы у семи пьяных вооруженных людей, предположительно браконьеров. Те отказались показывать бумаги, отошли в лес и с расстояния примерно в 100 метров обстреляли проверяющих — в результате сгорел УАЗик регионального Департамента по охране животного мира.
Позже полиция задержала всех причастных к инциденту. Выяснилось, что среди них есть бывшие силовики — экс-сотрудники вневедомственной охраны (структура, которая раньше была в МВД, а теперь входит в Росгвардию).
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