В Пермском крае органам госвласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до 400 человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сегодня, 21 августа, — 254-й день с момента выявления коронавируса и 164-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 946 976 (+4 870) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7292 (+58) человек, выздоровело 5129 (+41) пациентов, зафиксировано 318 (+2) летальных исходов (196 — непосредственно от COVID-19).

Сокращается ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в Пермском крае. За минувшие сутки в регионе выявлено 58 фактов заболевания COVID-19 . Это наименьшее значение за последние три недели. При этом коэффициент распространения инфекции остался на прежнем уровне — 0,91. Из 58 заболевших 37 человек проходят лечение в условиях стационара, 21 — амбулаторно.

Пермякам разрешили почти все в период пандемии. Впервые новая редакция «коронавирусного» указа губернатора Пермского края не подразумевает тотальный запрет на работу всех организаций с добавлением исключений из общего правила. Наоборот, новый документ разрешает все, но предусматривает ограничения в виде исключений. Пока самый массовый запрет касается только сферы развлечения.

В Перми закроется каждый шестой ресторан. Так считают сами рестораторы, подводя итоги простоя в период пандемии и тотальных ограничений. Ожидается, что ликвидация заведений общепита будет не одномоментной — кафе и рестораны начнут закрываться по мере накопления долгов по кредитам . Считается, что в первую очередь обанкротятся небольшие кофейни.

Абитуриенты не смогли поступить из-за дистанционной подачи документов. Выпускники сдали документы в пермский медуниверситет через личный кабинет на сайте вуза. После этого было дистанционное тестирование и дистанционная подача согласия на зачисление. Правда, по какой-то причине это согласие не прошло и абитуриентам пришлось его отзывать и подавать заново. В этот момент некоторые из них промахнулись и нажали на кнопку отзыва заявления на поступление , а когда заметили ошибку, то было уже поздно.

В Соликамске открылся открытый автокинотеатр. 11 вечеров подряд горожанам в честь дня шахтера и дня города будут показывать фильмы на Воскресенкой площади. В выходные будет транслироваться два фильма, в будние дни — один. «Зал» способен вместить до ста автомобилей. При предварительной регистрации места просмотр организаторы обещают сделать бесплатным.