Важный департамент правительства ЯНАО ждут изменения

В штате структуры появится новая должность, подчиненная напрямую главному инспектору Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительстве ЯНАО будет реформирован департамент жилищного надзора. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте правительства. Изменения вступят в силу с 1 ноября.

Цель изменений — оптимизации деятельности департамента. «Утвердить с 1 ноября 2020 года прилагаемую структуру департамента государственного жилищного надзора», — гласит текст документа.

Одним из изменений станет появление отдельной ставки эксперта, напрямую подчиненного главному государственному жилищному инспектору ЯНАО — первому заместителю главы департамента. Штат отдела лицензирования, контроля и аналитики, наоборот, сокращается.

Ранее URA.RU рассказывало об изменениях в структурах департаментов образования и культуры ЯНАО, которые вступят в силу 5 октября. В депобразования отдел реализации нацпроектов из прямого подчинения главы отдадут заместителю директора, а в депкультуры заместителю директора напрямую будет подчиняться управление культурной политики.